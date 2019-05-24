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Правительство одобрило продление дачной амнистии

24 мая 2019 г. 858
Фото: © shutterstock.com

Правительство России одобрило законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2020 года.

Документ разрешает гражданам в упрощенном порядке оформить права на дома на садовых и дачных участках – без направления уведомлений об их строительстве и реконструкции. Такой упрощенный порядок оформления прав действовал до 1 марта 2019 года.

Продлить дачную амнистию предложил Дмитрий Медведев, выступая в апреле с ежегодным отчетом в Госдуме. В середине мая в нижнюю палату парламента был внесен проект такого закона.

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