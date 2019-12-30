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Правительство поможет Подмосковью с достройкой проблемных домов

30 декабря 2019 г. 330

Правительство РФ окажет поддержку по достройке проблемных домов в Московской области в 2020 году.

О готовности принять соответствующее решение заявил вице-премьер Виталий Мутко. Он сообщил, что в Подмосковье насчитывается порядка 700 жилых долгостроев, но решения найдены только по 200 – среди них крупнейшие долгострои.

Строительство проблемных объектов в области на 70% будет финансироваться из бюджета РФ, заявил Мутко. 30% добавит регион. На достройку, по его словам, необходимо 85 миллиардов рублей.

В начале следующего года в Подмосковье создадут региональный Фонд защиты прав дольщиков, первое заседание которого может состояться уже в феврале.   

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