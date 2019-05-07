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Принц Чарльз превратил королевскую резиденцию в отель

7 мая 2019 г. 475
Фото: © shutterstock.com

Принц Чарльз передалал бывшую королевскую резиденцию в Шотландии в  мини-отель.

Отдохнуть в замке Мей можно уже с 15 мая 2019 года. В отеле 10 номеров в викторианском стиле с видом на Северное море, сообщает РИА Новости.

 

Создавая отель, принц Чарлтз планировал повысить туристическую привлекательность северных земель Шотландии. Прибыль от бизнеса пойдет на содержание поместья.

Во второй половине XX века замок принадлежал королеве-матери и стал ее главной шотландской резиденцией. Позже поместье передали в дар фонду замка Мей, а принц Чарльз занялся его ремонтом.

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