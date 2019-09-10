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Приставам дадут принудительный доступ в небезопасные помещения

10 сентября 2019 г. 155
Фото: © GlobalLookPress

Министерство юстиции готовит поправки в закон, которые регламентируют принудительные проверки приставами помещений на предмет нарушений при перепланировке и установке газового оборудования.

Приставам, в частности, дадут принудительный доступ в небезопасные помещения. Мера будет применяться при исполнении соответствующего судебного акта для своевременного выявления и устранения неисправности газового оборудования или же недопущения разрушения дома в случаях самовольной перепланировки.

Поправки, которые готовит ведомство, определят особенности исполнения меры. В частности, пристав должен будет исключить возможность прохода в помещение посторонних лиц и обеспечить сохранность имущества.

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