Приставам дадут принудительный доступ в небезопасные помещения

Министерство юстиции готовит поправки в закон, которые регламентируют принудительные проверки приставами помещений на предмет нарушений при перепланировке и установке газового оборудования.

Приставам, в частности, дадут принудительный доступ в небезопасные помещения. Мера будет применяться при исполнении соответствующего судебного акта для своевременного выявления и устранения неисправности газового оборудования или же недопущения разрушения дома в случаях самовольной перепланировки.

Поправки, которые готовит ведомство, определят особенности исполнения меры. В частности, пристав должен будет исключить возможность прохода в помещение посторонних лиц и обеспечить сохранность имущества.