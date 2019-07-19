Приставы прикинулись сантехниками, чтобы попасть в квартиру с кошками

Судебным приставам в Екатеринбурге пришлось притвориться сантехниками, чтобы попасть в квартиру для проверки.

Живущая в квартире женщина получила ее по договору социального найма, но отказывалась пускать наймодателя. В итоге внутрь удалось попасть лишь под видом сантехников, которые решили осмотреть состояние трубопровода.

В квартире обнаружились 10 кошек и 15 собак – это и было причиной, почему женщина отказывалась пускать наймдателя.

Жители дома подомным соседством недовольны: из квартиры, по их словам, идет сильный запах. Что будет с питомцами и их хозяйкой, пока не известно, пишет E1.RU.