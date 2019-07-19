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Приставы прикинулись сантехниками, чтобы попасть в квартиру с кошками

19 июля 2019 г. 358
Фото: © shutterstock.com

Судебным приставам в Екатеринбурге пришлось притвориться сантехниками, чтобы попасть в квартиру для проверки.

Живущая в квартире женщина получила ее по договору социального найма, но отказывалась пускать наймодателя. В итоге внутрь удалось попасть лишь под видом сантехников, которые решили осмотреть состояние трубопровода.

В квартире обнаружились 10 кошек и 15 собак – это и было причиной, почему женщина отказывалась пускать наймдателя. 

Жители дома подомным соседством недовольны: из квартиры, по их словам, идет сильный запах. Что будет с питомцами и их хозяйкой, пока не известно, пишет E1.RU.

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