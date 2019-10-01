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Приставы пришли выселять должника и нашли в квартире трупы

1 октября 2019 г. 2611
Фото: © shutterstock.com

В Саратове судебные приставы, прибывшие, чтобы выселить должника, нашли в квартире два трупа.

Дверь в квартиру была не заперта, и приставы смогли спокойно попасть внутрь помещения. Там они обнаружили двух мужчин без признаков жизни, вызвали скорую помощь, но приехавшие врачи смогли лишь констатировать смерть.

Установлена личность одного из погибши. Обоим на вид 30-35 лет.  Рядом с телами лежали шприцы для инъекций, следы от уколов обнаружены и на телах умерших, сообщает саратовское издание "Взгляд-инфо" со ссылкой на следствие.

Изначально квартира принадлежала пенсионерки, после ее смерти туда въехал внук, получивший жилье по наследству. Квартира находилась в сильно запущенном состоянии, самого хозяина на месте не было.

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