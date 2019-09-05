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Привет из прошлого: в Минске продают квартиру из 90-х

5 сентября 2019 г. 1869
Фото: © shutterstock.com

В Минске на продажу выставили двухкомнатную квартиру с плоностью сохранившейся обстановкой времен перестройки и начала 1990-х годов.

Владельцы оценили недвижимость в 56 тысяч долларов (порядка 3,7 миллиона рублей), пишет портал onliner.by. Объявление сопровождают фотографии, на которых виден превосходно сохранившийся интерьер 30-летней давности.

Фото: © onliner.by

Полы в квартире покрыты коврами, ковры висят и на стенах. В комнатах стоят кресла и мебельные стенки, на полках – хрусталь. В нише расположился двухкассетный магнитофон, у окна – телевизор. Балкон отделан мореной вагонкой, в прихожей висят рога.

Фото: © onliner.by

Пользователи оставили под объявлением множество комментариев. Многие отметили, что квартира выглядит уютной и чистой. Часть комментаторов оценила магнитофон, который был когда-то детской мечтой.

Однако нашлись и те, кому квартира не понравилась.

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