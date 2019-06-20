Проблема со строительством школ и детсадов обострится после перехода на эскроу-счета

Проблема строительства социальной инфраструктуры для новых микрорайонов станет более острой из-за перехода на новую модель финансирования жилищного строительства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Глава государства пояснил, что при новой модели риски с граждан перекладываются на "плечи финансовых организаций". По закону социальную инфраструктуру должно строить государство, "но у регионов пока нет источника финансирования этой задачи".

"Сейчас задача правительства вместе с регионами РФ — выработать правовую систему, которая бы обеспечила возведение социальной инфраструктуры наряду с жилищным строительством и определить источники финансирования этого строительства", - отметил Путин.