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Проблема со строительством школ и детсадов обострится после перехода на эскроу-счета

20 июня 2019 г. 275
Фото: © shutterstock.com

Проблема строительства социальной инфраструктуры для новых микрорайонов станет более острой из-за перехода на новую модель финансирования жилищного строительства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Глава государства пояснил, что при новой модели риски с граждан перекладываются на "плечи финансовых организаций". По закону социальную инфраструктуру должно строить государство, "но у регионов пока нет источника финансирования этой задачи".

"Сейчас задача правительства вместе с регионами РФ — выработать правовую систему, которая бы обеспечила возведение социальной инфраструктуры наряду с жилищным строительством и определить источники финансирования этого строительства", - отметил Путин.

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