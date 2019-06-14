Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье полностью решат через два года

Полностью решить проблему обманутых дольщиков в Подмосковье можно в течение двух лет, считает начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, сейчас в Московской области около 12,5 тысяч обманутых граждан. Это дольщики, включенные в официальный реестр. Недавно президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что необходимо как можно скорее избавиться от такого явления, как "обманутый дольщик".

"Президент дал срок – за два года избавиться от позорного явления "обманутый дольщик". И оно действительно позорное для 21 века. Сейчас все усилия направлены на выработку механизмов, которые позволят решить эту проблему. Поэтому, на мой взгляд, в течение двух лет этот вопрос должен быть закрыт", - сказал Артур Гарибян в интервью Вести.Недвижимость.

Ранее председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что для решения проблемы обманутых дольщиков в России потребуется три года, максимум – пять лет.

С 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Одна из основных задач предстоящей реформы – защитить права дольщиков и минимизировать риски при покупке строящегося жилья.