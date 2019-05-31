Проблему обманутых дольщиков в России полностью решат через три года

Максимум через пять лет вопрос с обманутыми дольщиками должен быть полностью закрыт, считают в Госдуме.

Чтобы полностью решить проблему обманутых дольщиков, потребуется три года, максимум – пять лет, считает председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Накануне в Госдуме прошли парламентские слушания, посвященные достройке проблемных объектов обманутых дольщиков и плавному переходу строительной отрасли на новую систему проектного финансирования через эскроу-счета. Соответствующий документ был принят в первом чтении на прошлой неделе.

Сам законопроект дает механизм достройки проблемных объектов. В регионах появятся специальные фонды, которые будут их достраивать за счет федерального, регионального и других бюджетов. Контроль за фондами со стороны государства, будет как за исполнение оборонзаказа, отметил парламентарий.

"Все операции четко регламентированы, определён перечень действий, которые могут осуществлять эти фонды. Задача у фондов только одна - достроить проблемные объекты", - сказал Николай Николаев.

"Если фонд в регионе начинает эту работу в законопроекте прописано, что в течение трех лет он обязан передать квартиры дольщикам. Где-то в пределах трех, максимум пяти лет мы должны полностью решить проблему обманутых дольщиков", - отметил он.

По его ловам, банкротный реестр теперь будет формироваться автоматически, сейчас он основан на заявительном принципе. Обманутые дольщики становились обманутыми, когда они заявлялись. А если тебя обманули, и ты не заявился, значит, не обманут. Такая же ситуация по банкротству и формированию реестра кредиторов - это будет делаться автоматически, выпиской из Росреестра. Все те люди, которые купили или заключили договора долевого участия в проблемном объекте, они отправляются в банкротный реестр автоматически.