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Продажи апартаментов в Москве за 5 лет выросли в 23 раза

16 мая 2019 г. 498
Фото: © shutterstock.com

За прошлый год в Москве продали более 7,3 тысячи апартаментов – это почти в 23 раза больше, чем пять лет назад: в 2013 году в столице зафиксировали всего 322 сделки купли-продажи апартаментов.

За прошедшее время расширилась и географии сделок с апартаментами. Если в 2013-м году этот вид недвижимости продавался в 6 административных округах города, то теперь – в 10, говорится в исследовании компании "Колди".

Нельзя купить апартаменты только в двух столичных округах: Зеленоградском и Троицком.

Самыми "зрелыми" округами стали Западный, Северный, Северо-Восточный, Центральный, Южный и Новомосковский. Здесь апартаменты продавались еще в 2013 году, и за прошедшее время объемы продаж тут значительно выросли.

В 2013 году по продажам апартаментов лидировал Северный округ, в 2018-м лидером стал Северо-Восточный. Меньше всего апартаментов в продается в Юго-Восточном округе.

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