Прототип дворца из "Игры престолов" продали за 18 миллионов долларов

В США продали дом, вдохновивший художника-постановщика популярного сериала "Игра престолов" на создание дворца для съемок.

Ennis House, расположенный рядом с Лос-Анджелесом, продан за 18 миллионов долларов. Имя покупателя не разглашается.

Здание было спроектировано Фрэнком Ллойдом Райтом и построено в 1924 году. Дом состоит из 27 тысяч гранитных блоков, гравия и песка, а также украшен узором, характерным для культуры майя.

В 1994 году сооружение сильно пострадало от землетрясения. Тогда его купил миллиардер Рон Беркл за 4,5 миллиона долларов. На восстановление здания ушло 17 миллионов долларов, на продажу оно было выставлено за 23 миллиона.