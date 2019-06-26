ГлавнаяЖильеПрямая линия: что нужно знать, арендуя квартиру

Прямая линия: что нужно знать, арендуя квартиру

26 июня 2019 г. 488

Спикером  станет Мария Жукова, управляющий директор компании "МИЭЛЬ-Аренда".

Уже завтра, 27 июня (четверг) в 16 часов мы проведём очередную онлайн-трансляцию. Тема нашей беседы: «Что нужно знать, арендуя квартиру». Зачем нужен договор, как действовать, если в семье есть маленькие дети, домашние животные или все сразу, что нужно знать тому, кто собирается сдавать квартиру. 

Вы можете заранее задать свой вопрос через комментарии к посту группы Вконтакте или в личных сообщениях нашей группы. Кроме того, вы сможете задать свой вопрос в прямом эфире. 

Не пропустите! Будет полезно и интересно!

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>