Прямая линия: что нужно знать, арендуя квартиру

Уже завтра, 27 июня (четверг) в 16 часов мы проведём очередную онлайн-трансляцию. Тема нашей беседы: «Что нужно знать, арендуя квартиру». Зачем нужен договор, как действовать, если в семье есть маленькие дети, домашние животные или все сразу, что нужно знать тому, кто собирается сдавать квартиру.



Вы можете заранее задать свой вопрос через комментарии к посту группы Вконтакте или в личных сообщениях нашей группы. Кроме того, вы сможете задать свой вопрос в прямом эфире.

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