Прямая линия: что нужно знать о дачном законодательстве

22 мая (среда) в 17-30 мы проведём онлайн-трансляцию, спикером которой станет Марина Семенова, замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Тема нашей беседы: «Дачное законодательство в вопросах и ответах»



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