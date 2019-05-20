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Прямая линия: что нужно знать о дачном законодательстве

20 мая 2019 г. 498

У вас будет возможность задать свой вопрос эксперту в прямом эфире. 

22 мая (среда) в 17-30 мы проведём онлайн-трансляцию, спикером которой станет Марина Семенова, замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Тема нашей беседы: «Дачное законодательство в вопросах и ответах»

Вы можете заранее задать свой вопрос через комментарии к посту в нашей группе в контакте и в личных сообщениях нашей группы. 

Кроме того, у вас будет возможность задать свой вопрос эксперту в прямом эфире. Не пропустите! Будет полезно и интересно. 

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