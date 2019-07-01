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Прямая линия: что нужно знать, покупая квартиру в новостройке

1 июля 2019 г. 389

Спикером станет Никита Журавлев, независимый эксперт рынка недвижимости, автор видеоблога #хочуквартиру.

Тема нашей беседы: "Что нужно знать, покупая квартиру в новостройке". Что изменится для покупателей после 1 июля? Что нужно знать об эскроу? Как выбрать надежного застройщика? Ждать ли серьезного роста цен на квартиры? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим спикером в прямом эфире 2 июля в 16.00.

Вы можете заранее задать свой вопрос через комментарии к посту группы Вконтакте или в личных сообщениях нашей группы. Кроме того, вы сможете задать свой вопрос в прямом эфире.

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