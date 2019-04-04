Прямая линия: обманутые дольщики, как ими не стать

Мы проведем онлайн-трансляцию с юристами в нашей группе Вконтакте и на странице Facebook.

Пятого апреля в 15.00 (по мск) Вести.Недвижимость проведет онлайн-трансляцию, спикерами которой станут члены Ассоциации юристов России, управляющие партнеры адвокатской компании Легес Бюро - Анастасия Поликыржа и Александра Обрывко. Тема нашей беседы: "Обманутые дольщики".

Среди проблемных объектов, которыми занимаются наши эксперты – ЖК "Марино град", "Академ Палас", "Царицыно", "Терлецкий парк" и другие.

Вы можете заранее задать свои вопрос спикерам через комментарии к постам в наших социальных сетях или в личных сообщениях нашей группы. Кроме того, вы можете адресовать свой вопрос юристам в прямом эфире.

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