Прямая линия: все, что нужно знать об индивидуальном жилищном строительстве

У вас будет возможность задать свой вопрос эксперту в прямом эфире.

30 мая (четверг) в 14:00 (по мск) редакция Вести.Недвижимость проведет онлайн-трансляцию, спикером которой станет начальник отдела обеспечения работы Единого контакт-центра ГБУ "Мосстройинформ" Елена Лепихина.Тема нашей беседы: "Все, что нужно знать об индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС)".

Елена Лепихина расскажет жителям столицы о том, как правильно заполнять документы при возведении или реконструкции объектов ИЖС. Москвичи смогут задать вопросы и получить подробную консультацию по каждому конкретному случаю.

Вы можете заранее задать свой вопрос через комментарии к посту в нашей группе в контакте и в личных сообщениях нашей группы.

Кроме того, у вас будет возможность задать свой вопрос эксперту в прямом эфире. Не пропустите! Будет полезно и интересно.

Предыдущую прямую линию, посвященную дачному законодательству, можно посмотреть здесь.