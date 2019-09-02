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Прямая линия: все, что нужно знать об ипотеке

2 сентября 2019 г. 290

Спикером станет ведущий эксперт по ипотечному кредитованию ГК "МИЭЛЬ" Ирина Язикова.

Тема нашей беседы: "Все, что нужно знать об ипотеке". Как не получить отказ и снизить ежемесячные платежи, оптимальный первоначальный взнос, и кому доступны ипотечные каникулы. Ответы на эти и другие вопросы, связанные с ипотекой, наш эксперт раскроет в ходе прямой линии. 

Вы можете заранее задать свой вопрос через комментарии к посту группы Вконтакте или в личных сообщениях нашей группы. Кроме того, вы сможете задать свой вопрос в прямом эфире.

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