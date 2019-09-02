Прямая линия: все, что нужно знать об ипотеке

Тема нашей беседы: "Все, что нужно знать об ипотеке". Как не получить отказ и снизить ежемесячные платежи, оптимальный первоначальный взнос, и кому доступны ипотечные каникулы. Ответы на эти и другие вопросы, связанные с ипотекой, наш эксперт раскроет в ходе прямой линии.

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