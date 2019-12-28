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Путин подписал закон о расселении аварийного жилья

28 декабря 2019 г. 351
Фото: © shutterstock.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий новый порядок расселения аварийного жилья.

Закон предполагает наделение органов власти полномочиями по признанию домов аварийными и подлежащими сносу и расселению, а также устанавливает особый порядок определения возмещения за изымаемое жилья.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Ранее Минстрой утвердил свод правил оценки технического состояния жилых домов – эти правила позволят установить четкие критерии признания домов аварийными.  В документе содержатся требования к работам по техническому освидетельствованию объектов, правила проведения измерений и обработки результатов осмотра. Для каждого материала прописаны критерии аварийности.

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