Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Накануне президент России Владимир Путин утвердил изменения в закон о долевом строительстве многоквартирных домов, в частности речь идет о защите интересов дольщиков при банкротстве застройщика. Документ размещен на официальном портале правой информации.

Если застройщик обанкротился, компенсацией затрат дольщиков будет заниматься созданный фонд защиты прав дольщиков. Федеральный фонд защиты прав дольщиков и власти Москвы смогут вмешиваться в процедуру банкротства и менять арбитражного управляющего.

Также документ предполагает создание некоммерческих организаций. Они будут достраивать проблемные объекты за счет средств компенсационного фонда, а также федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Кроме этого, согласно утвержденным изменениям, страховые компании должны будут передать в Фонд защиты прав дольщиков премии по действующим договорам страхования ответственности застройщиков. Сделать это страховые компании должны сделать в течение 40 дней с вступления закона в силу. Полученные деньги будут направлены на достройку проблемных объектов.

Закон предусматривает создание единого реестра проблемных объектов, в отношении которых компанией более чем на шесть месяцев нарушены сроки завершения строительства. Также документ позволяет жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) рассчитывать на государственную поддержку для достройки проблемных объектов.

"Это колоссальная реформа, которую мы реализуем поэтапно на протяжении двух лет. Мы видим, что остались незакрытые вопросы. Мы будем возвращаться к этой теме. Конечно, проблема не решится в одночасье, слишком много накоплено объектов. Если сейчас не снижать темпы, то в течение 3-5 лет мы должны все достроить", - комментирует председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По его словам, региональные власти не раз говорили, о том, что у них есть деньги на достройку домов, но нет инструментов на законодательном уровне, чтобы это реализовывать. Такой инструмент теперь у них есть. "Теперь у региона не будет возможности сказать – мы не можем", - отметил он.

Еще новшество – мы вносим изменения в закон о банкротстве. Очень много печальных историй с проблемными объектами возникли из-за деятельности аффилированных арбитражных управляющих, которые тянули дела о банкротстве годами, не давая возможность вмешаться и достроить. Теперь такие полномочия появились у федерального фонда защиты прав дольщиков, и у отдельно властей Москвы. Они смогут вмешиваться в старые банкротные дела и менять арбитражного управляющего.

Также в законе предусмотрено, что ЖСК могут также претендовать на господдержку для достройки своего проблемного объекта. Более того, на прошлой неделе мы рассматривали корректировки бюджета на этот год. Туда уже внесено 36 млрд рублей, которые будут направлены в ДОМ.РФ и Фонд дольщиков для достройки проблемных объектов.

При этом, никаких оснований поднять цену на квартиры у застройщиков на сегодняшний день нет, уверен Николай Николаев.

Нужно всем объяснять и роль СМИ здесь колоссальная, что действительно происходит на этом рынке. В чем суть реформы. Что является спекуляцией ради того, чтобы повысить продажи, а что объективными факторами. С 1 июля покупка квартиры будет безопаснее. Эскроу-счета это механизм исключающий риск, заключил парламентарий.

С 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако, некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%, Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний. Главгосстройнадзор контролирует строительную готовность проектов.