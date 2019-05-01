Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду.

Закон позволяет заемщикам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах (потеря работы, снижение дохода, болезнь), получить шестимесячную паузу в обслуживании ипотечного кредита. Информация об отсутствии платежей за это время не будет отражаться в кредитной истории. Либо заемщик может на полгода уменьшить размер ежемесячных выплат.

Каникулы будут распространяться как на уже выданные ипотечные кредиты, так и на новые. Преференции будут предоставляться по кредитам, сумма которых не превышает 15 млн рублей.

Закон был разработан в рамках реализации послания президента. Он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.