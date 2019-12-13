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Путин поручил обеспечить медработников служебным жильем

13 декабря 2019 г. 137
фото: shutterstock.com

Также президент поручил создать реестр типовых проектов объектов здравоохранения.

 

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями принять меры по обеспечению медицинских работников служебным жильем. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Принять меры по обеспечению медицинских работников служебным жильём, в том числе в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда", - говорится в сообщении.

Кроме этого, глава государства поручил Минстрою РФ создать реестр типовых проектных решений по объектам инфраструктуры здравоохранения для различных климатических и сейсмических зон страны.

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