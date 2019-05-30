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Путин утвердил условия перевода жилого помещения в нежилое

30 мая 2019 г. 517
фото: globallookpress.com

Теперь чтобы это сделать необходимо согласие соседений.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет условия перевода жилого помещения в нежилое. Документ размещён на официальном портале правовой информации и вносит изменения в Жилищный кодекс РФ.

Чтобы перевести жилое помещение в нежилое требуется обязательное согласие кворума собственников и письменные согласия соседей. Для принятия указанного решения требуется кворум - участие собственников помещений в таком доме или их представителей, обладающих более чем 50% от общего числа голосов.

Данные изменения связаны с резонансным законом о запрете хостелов в жилых домах, который вступает в силу 1 октября. К этому времени владельцы частных гостиниц и хостелов, расположенных в жилых помещениях, обязаны будут перевести их в нежилые, а в случае невозможности такого перевода – закрыть.

По данным ВЦИОМ, 70% россиян признали, что хостелы в жилых многоэтажках создают неудобства их жителям. Среди респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга о неудобствах для жителей многоэтажек заявили уже 80%. Эксперты и участники рынка в свою очередь уже выразили опасения, что значительная часть хостелов будет вынуждена уйти в подполье или закрыться.

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