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Пьяная девочка с топором устроила погром в доме

5 ноября 2019 г. 304
Фото: © shutterstock.com

В Гатчине Ленинградской области девочка устроила погром в коридоре многоквартирного дома. Жители обратились в полицию.

Одна из соседок рассказала "Пятому каналу", что 15-летняя девочка живет в квартире вместе с отчимом. Мать давно ушла из дома, а опекун не может повлиять на поведение подростка.

В итоге девочка и ее ровесницы разбили топором коридор. Соседи говорят, что подросток часто приглашает молодых людей, с которыми распивает алкогольные напитки и устраивает дебоши.

Жители дома неоднократно обращались с жалобами в правоохранительные органы, однако никаких действий не последовало.

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