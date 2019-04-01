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Рабочий, убиравший снег на крыше, провалился в туалет

1 апреля 2019 г. 1577
Фото: © shutterstock.com

Услышал грохот, прибежал, а в туалете мужик какой-то – так житель Перми описал необычный случай, который произошел в его квартире.

Мужиком из туалета оказался работник управляющей компании, который чистил снег на крыше двухэтажного дома в Кировском районе. В какой-то момент коммунальщик почувствовал хруст под ногами, и в тот же момент под ним рухнула крыша.

Мужчина упал на пилоточное перекрытие, а затем провалился в квартиру, точнее, в санузел квартиры, пишет "В курсе.ру".

Хозяин квартиры помог рабочему подняться. Помощь врачей не понадобилась. В тот же день управляющая компания прислала рабочих, которые вынесли обломки из санузла и застелили потолок листом фанеры.

Дом, в котором произошел инцидент, построен еще в 1956 году. Власти признали его аварийным, но ждать расселения жильцам придется еще несколько лет.

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