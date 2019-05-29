Ранчо со взлетно-посадочной полосой продадут с аукциона

Купить недвижимость можно и без аукциона - сейчас за нее просят 3,5 млн долларов.

В Орегоне выставили на продажу ранчо, главной особенностью которого является взлетно-посадочная полоса длиной 850 м. Кроме того, есть ангар, конюшни, четыре бревенчатых домика и главный двухэтажный дом. Об этом сообщает Mainson Global.

Поместье расположено неподалеку от Национального леса, а потому, считают организаторы аукциона, лучше всего ранчо подойдет для тех, кто любит тишину, спокойствие и уединение.

До аукциона любой желающий может приобрести объект недвижимости за 3,5 миллиона долларов. Сами торги состоятся 22 июня.