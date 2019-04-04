ГлавнаяЖильеРемонт в ипотеку: москвичи чаще стали покупать новостройки с отделкой

Ремонт в ипотеку: москвичи чаще стали покупать новостройки с отделкой

4 апреля 2019 г. 492
Фото: © shutterstock.com

Готовый ремонт в новостройке вошел в тройку основных критериев, которыми руководствуются покупатели новостроек при выборе квартиры.

Интерес к предложениям с отделкой значительно вырос с 2014 года, причем происходило это параллельно со снижением платежеспособности населения. В настоящее время порядка 60% сделок в сегменте массовых новостроек происходят с участием заемных средств, а наличие квартир с отделкой, включенной в ДДУ, стало выгодным предложением для ипотечных покупателей: в ежемесячные платежи входят и сама квартира, и ремонт, и не нужно брать еще и потребительский кредит на обустройство жилья.

Застройщики в данный момент предоставляют несколько вариантов отделки в пределах одного жилого комплекса: полная отделка, White Box и квартиры без ремонта, говорится в сообщении компании "Бон Тон".

Стоимость ремонта в формате White Box составляет от 8 до 14 тысяч рублей за квадратный метр в кофморт-классе. Полная отделка обойдется от 15 до 25 тысяч рублей за квадрат.

С тем или иным видом ремонта в старых границах Москвы представлено порядка 83 проектов – это около 43% от их общего количества.

Теги:
Связанные компании:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

У вас есть дача?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
Подпишитесь на новостную рассылку
Узнавайте новости о недвижимости, строительстве и архитектуре
Или подпишитесь на наши группы
в соц. сетях: