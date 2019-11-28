Ремонт за миллионы: каждая вторая элитная квартира продается с отделкой, и это не предел

Отделка продолжает проникать на столичный рынок новостроек. Недавно власти Москвы обязали застройщиков выполнять чистовую отделку квартир. Однако тренд на усиление позиций отделки происходит не только в привычном массовом сегменте, но и в элитном. Если 10-15 лет назад с трудом можно было найти дорогую недвижимости с ремонтом от застройщика, то сегодня доля такого предложения достигает почти 50%. По подсчетам "Метрикм", за последние пять лет количество квартир и апартаментов премиум- и элитного-класса с отделкой выросло в три раза, и по итогам третьего квартала составила 47%.

Похожие данные приводят и другие игроки рынка. Предложение квартир с отделкой в высокобюджетном сегменте каждый год прирастает примерно на 10-15% и сейчас достигает 57%, отмечает гендиректор "Башня Федерация" Михаил Смирнов.

"В следующем году данная тенденция ускорится, и число жилых комплексов, в которых квартиры и апартаменты продаются с отделкой превысит 60%", - говорит он.

По его словам, наличие отделки позволяет увеличить скорость продаж. "Мы будем наращивать долю отделки в своем проекте. Мы прекрасно понимаем, что это позволит увеличить темпы продаж. Мы рассчитываем, что это позволит увеличить продажи в два-три раза", - добавил глава "Башни Федерации".

По оценкам экспертов Knight Frank, сегодня средняя стоимость лота с отделкой в премиальном сегменте Москвы составляет 112 млн рублей. Минимальная стоимость лота с финишной отделкой составляет 16 млн рублей. За такую сумму возможно купить премиальные апартаменты площадью 47 кв м в районе Дорогомилово. В Москва-Сити, например, в "Башне Федерация" бюджет покупки апартаментов с отделкой от бюро Dyer начинается от 30,5 млн рублей – это лот площадью 47,6 кв м. В элитном сегменте в районе Хамовники стоимость лотов с отделкой начинается от 35 млн рублей.

Сама стоимость ремонта от застройщика начинается от 80 тыс рублей за кв м и серьезно варьируется в зависимости от материалов, технологичных решений, поясняет директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.

Для сравнения ремонт от застройщика в массовом сегменте в 5-8 раз ниже: кв м в среднем обходится в 10-15 тыс рублей.

"Верхнего предела у отделки в премиальном сегменте нет. Однако здесь важно не переборщить со стоимостью, иначе цена ремонта может превысить ценность квартиры", - отмечает Андрей Соловьев.

Если основным мотивом покупателей квартир с отделкой в массовом сегменте является экономия: ремонт от застройщика обходится дешевле, чем собственными силами, кроме того, его может "вшить" в ипотеку, а не брать отдельно потребительский кредит, то для покупателя элитной недвижимости – это в первую очередь экономия времени и собственных сил, поясняет замглавы по маркетингу "Башня Федерация" Анастасия Суханцева.

Для таких людей покупка недвижимости, как правило, является не первой, они уже проходили через ремонт, и знают, сколько этот процесс может занимать времени и сил. Поэтому покупатель дорогой недвижимости все чаще делает выбор в пользу ремонта от девелопера. Тем более, что выполнен он обычно именитыми архитектурными бюро и отличается высоким качеством.

Требования покупателей дорого жилья с отделкой – это удобство, продуманность и минималистичность. Именно поэтому 90% предложения имеют нейтральную отделку.

"Сейчас развивается тренд на мультифункциональность. Люди хотят в своем кругу иметь возможности организации закрытых галерей, которые владелец по желанию открывает для своих друзей, клубных просмотров редких фильмов или лекций", - отмечает Анастасия Суханцева.

Поэтому мы совместно с бюро Dayer разработали линию вариантов отделки с уникальной системой подиумов, которая делит пространство на несколько функциональных зон и позволяют максимально эффективно использовать апартаменты. При этом в цветовых решениях мы не стали придерживаться только пастельных тонов, но и предусмотрели варианты характером.

По прогнозам экспертов Knight Frank, в этом году на покупку элитных и премиальных квартир в Москве будет потрачено около 82 млрд рублей. Это станет рекордом за последние пять лет. Спрос на лоты с отделкой составит 48%.

Москва стала лидером в рейтинге из 45 городов мира по росту цен на элитное жилье. За год элитная недвижимость в российской столице подорожала на 11,1%. Средняя цена кв м дорогого жилья в этом году составит 812 тыс рублей, что на 3% больше прошлогодних показателей. В элитном сегменте стоимость кв м увеличилась на 16% до 1,15 млн рублей – это максимальное значение за последние четыре года.