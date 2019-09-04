Риелторы нашли самую дешевую квартиру в домах реновации

Минимальная стоимость квартиры в домах, которые пойдут под снос в рамках московской программы реновации, составляет 4,3 млн рублей, выяснили аналитики компании "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости".

Ценовой диапазон в сносимых пятиэтажках варьируется от 4,3 млн рублей до 25 млн рублей. Основное пул квартир предлагается по цене 5-8 млн рублей.

Самый бюджетный вариант – однокомнатная квартира площадью 33 кв м в районе Царицыно за 4,3 млн рублей. В пешей доступности - станция метро "Кантемировская". В квартире совмещенный санузел, выполнен косметический ремонт.

Самая дорогая квартира в домах реновации продается в Мещанском районе за 25 млн рублей. Это четырехкомнатная квартира площадью 90 кв м. В квартире раздельный санузел, изолированные комнаты. Жилье расположено в пешей доступности от станций метро "Сухаревская" и "Проспект Мира".

Основная доля покупателей квартир в домах под снос – инвесторы. Они приобретают подобные объекты для сдачи аренду или перепродажи в дальнейшем квартиры, полученной после сноса, говорит управляющий партнер "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Марина Толстик. Кто-то выбирает подобные квартиры как жилье на будущее, например, для своих детей.

"Покупатели, которые хотели бы, в силу тех или иных обстоятельств, приобрести такой объект непосредственно для проживания, часто не решаются на такой шаг, так как неясно, где будет расположено новое жилье, и не всегда понятны сроки сноса", - отмечает эксперт.

За последний год наиболее ликвидные однокомнатные и двухкомнатные квартиры в домах под снос существенно подорожали. По данным ЦИАН, стоимость квадратного метра в московских пятиэтажках, которые вошли в программу реновации, за год выросла на 10%.

В будущем эксперты не прогнозируют покупательского ажиотажа: сроки сноса зачастую неясны, а такие объекты по завышенным ценам уже не представляют интерес для инвестора.

Ранее сообщалось, что власти Москвы утвердили еще шесть стартовых площадок в рамках реновации. Их общее число теперь составит 351. Градостроительный потенциал всех площадок - более 5 миллионов квадратных метров, это треть всей программы.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Программа касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.