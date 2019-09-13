Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеРиелторы назвали цены на аренду квартир в сталинских высотках

Риелторы назвали цены на аренду квартир в сталинских высотках

13 сентября 2019 г. 294
Фото: © shutterstock.com

В знаменитых сталинских высотках в Москве сдается в настоящее время 40 квартир. Средняя ставка аренды составляет порядка 160 тысяч рублей в месяц.

Больше всего квартир в аренду доступно в доме на Котельнической набережной – там представлено 23 лота, говорится в сообщении Savills.

Самая дорогая квартира обойдется в 3,6 миллиона рублей в месяц – за эту сумму сдаются пятикомнатные апартаменты в жилой части здания "Radisson Collection Hotel, Moscow" (бывшая гостиница "Украина").

За 1 миллион в месяц сдается трехкомнатная квартира в высотке на Котельнической набережной. Площадь жилья составляет 150 квадратных метров. В квартире есть выход на террасу и выполнен дизайнерский ремонт.

На третьем месте среди самых дорогих предложений – тоже трешка на Котельнической набережной. За 850 тысяч рублей в месяц арендатор получит 190 квадратных метров жилья и вид на Кремль.

Самая дешевая квартира в сталинских высотках сдается за 54,7 тысячи рублей в месяц.

Теги:
Связанные компании:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>