Риелторы назвали цены на аренду квартир в сталинских высотках

В знаменитых сталинских высотках в Москве сдается в настоящее время 40 квартир. Средняя ставка аренды составляет порядка 160 тысяч рублей в месяц.

Больше всего квартир в аренду доступно в доме на Котельнической набережной – там представлено 23 лота, говорится в сообщении Savills.

Самая дорогая квартира обойдется в 3,6 миллиона рублей в месяц – за эту сумму сдаются пятикомнатные апартаменты в жилой части здания "Radisson Collection Hotel, Moscow" (бывшая гостиница "Украина").

За 1 миллион в месяц сдается трехкомнатная квартира в высотке на Котельнической набережной. Площадь жилья составляет 150 квадратных метров. В квартире есть выход на террасу и выполнен дизайнерский ремонт.

На третьем месте среди самых дорогих предложений – тоже трешка на Котельнической набережной. За 850 тысяч рублей в месяц арендатор получит 190 квадратных метров жилья и вид на Кремль.

Самая дешевая квартира в сталинских высотках сдается за 54,7 тысячи рублей в месяц.