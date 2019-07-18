Риелторы определили города Подмосковья с самым дорогим вторичным жильем

Самое дорогое вторичное жилье в ближнем поясе Подмосковья – по-прежнему в Реутове. Средняя цена квадратного метра там составляет почти 136 тысяч рублей.

Стоимость однокомнатных квартир на вторичке в Реутове начинается в 4,3 миллиона рублей, двухкомнатных – с 4,7 миллиона, говорится в обзоре компании "Азбука жилья".

Высокие цены на жилье в этом городе объясняются его близким расположением к Москве, кроме того помимо железнодорожной станции в Реутове есть метро – станция "Новокосино".

На втором месте Красногорск, где квадратный метр на вторичке стоит 125,4 тысячи рублей, на третьем – Одинцово, там квадратный метр стоит 119,8 тысячи рублей.

Самое дешевое вторичное жилья – в Балашихе, где квадратный метр в среднем стоит 91,6 тысячи рублей. Стоимость однокомнатных квартир в этом городе начинается с 2,45 миллиона рублей, двухкомнатных – с 3,3 миллиона. Рост цен на жилье сдерживают большой объем предложения и разный уровень транспортной доступности.

Пятерка городов с наибольшим количеством выставленных на продажу квартир остается неизменной: Балашиха, Люберцы, Красногорск, Мытищи и Химки.