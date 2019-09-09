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Риелторы рассказали, из-за чего можно потерять квартиру

9 сентября 2019 г. 461
Фото: © shutterstock.com

Эксперты назвали самые популярные причины, из-за которых собственников могут лишить жилой недвижимости.

Прежде всего это использование жилья не по назначению. В квартире можно заниматься профессиональной деятельностью или бизнесом, если это не мешает соседям, но организовывать промышленное производство на дому или миссионерскую деятельность запрещено законом. Если деятельность в квартире нарушает нормы технической безопасности, на собственника могут подать в суд, который при неблагоприятном исходе вынесет решение о продаже жилья с торгов, пишет Лента.ру со ссылкой на исследование компании "Метриум".

Жилья можно лишиться, если постоянно беспокоить соседей – шуметь, разводить опасных животных, устроить дома наркоманский притон и антисанитарию.

За бесхозяйственное использование жилья его тоже лишают. Под бесхозяйственностью понимается такое поведение собственника, которое создает угрозу жизни, здоровью и имуществу окружающих: создание пожаро- и взрывоопасной ситуации, нарушение целостности несущих конструкций здания, создание угрозы для инженерных систем.

Квартиру могут отобрать за несогласованную перепланировку, неоплату жилищно-коммунальных услуг и невыплату ипотечного кредита.  Также среди причин – заключение недействительной сделки, проживание в аварийном доме и государственная необходимость, когда земля, на которой находится дом, реквизируется для государственных и муниципальных нужд.

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