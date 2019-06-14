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Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру

14 июня 2019 г. 1087
Фото: © shutterstock.com

Сезонность, от которой зависели продажи на рынке жилья о 2015 года, уступила место графику государственных праздников.

Теперь скидки и бонусы от застройщиков чаще связаны с новогодними каникулами и майскими праздниками, чем с конкретными временами года. Чтобы избежать простоя продаж и обвала, застройщики идут на различные ухищрения, чтобы привлечь покупателей. Предновогодняя суета не мешает покупателям воспользоваться специальными предложениями на рынке жилья, в майские праздники многие используют дополнительные выходные для просмотра объектов. 

Однако сезонность не совсем сдала позиции: больше всего проектов на рынке новостроек появляется к осени, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость". Но вместе с ростом предложения растут и цены,  поэтому тем, кто хочет немного сэкономить, лучше подыскивать жилье летом.

Эксперты отмечают, что в это время года на фоне снижения общей деловой активности можно неторопливо просмотреть интересующие проекты и поторговаться.

В этом же году есть еще один существенный нюанс: с 1 июля долевое строительство переходит на новую схему работы, в результате чего цены могут вырасти из-за повышения себестоимости строительства.

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