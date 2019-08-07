Риелторы рассказали о набирающей популярность схеме мошенничества с жильем

Эксперты ИНКОМ-Недвижимость отмечают активизацию мошенников на вторичном рынке Москвы на фоне снижения реальных доходов. По их данным, за последние пять лет в Москве на 7,5% выросло число случаев мошенничества и нечистоплотных сделок со вторичными квартирами. В то же время в общем объеме сделок с жильем в столице их доля остается незначительной.

Среди сегментов жилья, где мошенники наиболее активны эксперты называют экономкласс (устаревший жилищный фонд, особенно "хрущевки"), реже - в комфорт-классе. А вот владельцы квартир бизнес-класса и более высоких ценовых категорий крайне редко становятся фигурантами мошеннических сделок.

Чаще всего от действий мошенников страдают одинокие пожилые люди, представители социально неблагополучных категорий населения (алкоголики, наркоманы), а также люди с низкой социальной адаптацией (сироты, инвалиды).

Риелторы отмечают, что в последние годы к "традиционным" способам мошенничества (подделка документов, сделки с участием собственников, состоящих на наркоучете или на учете в психоневрологическом диспансере, липовая покупка квартиры по жилищному сертификату, продажа квартиры с нарушением прав наследования и т д) добавилась новая схема - посредством незаконного получения электронных подписей собственников квартир. В последнее время такой способ набирает популярность, говорят они.

С одной стороны, сделки с использованием электронной подписи ильно упрощает нам жизнь, а с другой – открывает перед махинаторами новые горизонты, говорит директор департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома.

"Если раньше участникам сделки необходимо было собственноручно расписаться в договоре отчуждения недвижимости, то сейчас для проведения сделки требуется лишь электронная подпись, а ее можно подделать разными способами: оформить по подложным документам, взломать личный кабинет на сайте госуслуг для получения нужной информации", - отмечает он.

По мнению эксперта, чтобы предотвратить возникновение такой ситуации, владельцу жилья можно порекомендовать, например, подать заявление в МФЦ о запрете Росреестру совершать регистрационные действия в отношении объекта недвижимости без личного присутствия собственника или его законного представителя.