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Родная тетя попыталась отобрать квартиру у 10-летнего племянника

3 июня 2019 г. 1339
Фото: © shutterstock.com

В Челябинске женщина пыталась отобрать квартиру у 10-летнего племянника, который остался сиротой.

Мальчик, оставшийся без родителей, является собственником квартиры на основании свидетельства о праве на наследство. Это, однако, не смутило его тетку, которая вселилась в жилье и отказалась оттуда съезжать и передавать ключи.

С иском о выселении жильца в суд обратился прокурор. Его требования удовлетворены, жилищные права ребенка восстановлены. Исполнением решения займутся судебный приставы, сообщает агентство новостей "Доступ".

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