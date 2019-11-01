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Родственники отправили пенсионерку жить в курятник

1 ноября 2019 г. 605
Фото: © shutterstock.com

В Самарской области пенсионерка жила в бывшем курятнике без тепла и воды. Бабушку в сарай переселили ее родственники – внучка и правнук.

Пожилую женщину обнаружили в одном из дачных поселков. После многочисленных обращений граждан губернатор области поручил чиновникам подключиться к решению вопроса и помочь бабушке.

В настоящее время 94-летнюю пенсионерку переселили в социальную гостиницу. Бабушка в хорошем состоянии, бодра, сыта, одета и обута. Соцработники оформляют документы для помещения ее в пансионат.

В курятнике старушка жила три месяца. Помещение облагородила, как могла – постелила ковры, попросила соседей помочь с установкой дивана, пишет PROГород.

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