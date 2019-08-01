Родственники втянули 102-летнюю бабушку в тяжбу из-за квартиры

За квартиру судится сын пенсионерки с ее зятем и своей племянницей. Жилье в рамках федеральной целевой программы Екатерина Семенцова (Боксбергер) получила в 2015 году. Тогда же она оформила доверенность на зятя, который подарил квартиру дочери.

Защита пытается доказать, что переоформление квартиры было незаконным, поскольку бабушка, которой на тот момент было почти 100 лет, не отдавала отчет своим действиям. Пенсионерка не умеет писать и утратила зрение.

Психиатрическая экспертиза установила, что старушка не ориентируется в месте и во времени, не поддерживает зрительный контакт и к текущему судебному разбирательству безучастна. Однако психиатры не стали отвечать на вопросы, касающиеся психического состояния Семенцовой и ее способности принимать решения на момент выдачи доверенности. Вероятно, последует еще одна экспертиза.

У Екатерины Семенцовой было двое детей, жила она с дочерью в Краснокутском районе. В начале 2019 года дочь умерла, и зять с дочкой отправили бабушку к ее родному сыну в Аткарский район. Мужчина про полученную квартиру узнал случайно – после звонка из Германии. Сама бабушка в этой квартире никогда не жила, в глаза ее не видела.

Сын решил обратиться к юристам, чтобы выяснить все детали той сделки, и теперь судится за квартиру – он прямой наследник пенсионерки, пишет atkarskuezd.ru.