Роман Абрамович хочет купить самую дорогую виллу в Израиле

Вилла стоимостью 63 миллиона расположена в курортном городе Герцлии на берегу Средиземного моря, и олигарх, получивший в прошлом году израильское гражданство, "намерен реализовать опцион на приобретение особняка", пишут местные СМИ.

К дому прилагается участок площадью 9 тысяч квадратных метров. Ранее Абрамович арендовал эту недвижимость.

Кроме того, миллиардер занят переоборудованием под жилой дом здания старой гостиницы и нескольких построек в одном из старейших кварталов Тель-Авива, сообщает РИА Новости.