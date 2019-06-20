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Роман Абрамович хочет купить самую дорогую виллу в Израиле

20 июня 2019 г. 4123

Бизнесмен Роман Абрамович планирует купить самую дорогую виллу в Израиле.

Вилла стоимостью 63 миллиона расположена в курортном городе Герцлии на берегу Средиземного моря, и олигарх, получивший в прошлом году израильское гражданство, "намерен реализовать опцион на приобретение особняка", пишут местные СМИ.

К дому прилагается участок площадью 9 тысяч квадратных метров. Ранее Абрамович арендовал эту недвижимость.

Кроме того, миллиардер занят переоборудованием под жилой дом здания старой гостиницы и нескольких построек в одном из старейших кварталов Тель-Авива, сообщает РИА Новости.

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