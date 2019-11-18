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Россиян не интересует, кто пытался узнать об их недвижимости

18 ноября 2019 г. 242
Фото: © shutterstock.com

Россиян практически не интересует, кто запрашивал информацию об их недвижимости, сообщили в Федеральной кадастровой палате.

За 9 месяцев текущего года в ФКП граждане заказали лишь 2,7 тысячи справок о лицах, получивших сведения о конкретном объекте недвижимости.   

Выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости рекомендуют запрашивать при подготовке к проведению различных сделок. Такая выписка носит общедоступный характер и подтверждает, что в сведения о кадастровом учете объекта и зарегистрированных на него правах содержатся в реестре недвижимости.

В ФКП подчеркнули, что персональные данные собственников третьим лицам не предоставляются.

Из справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимости, собственник сможет узнать, когда и какие физические и юридические лица получили эти сведения, а также исходящий номер полученной ими справки.

Начальник управления информационных технологий Кадастровой палаты Алексей Буров отметил "забавное несоответствие": в эпоху цифровизации все больше людей озабочены собственной приватностью, однако востребованность справок о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, остается низкой.

Чаще всего россияне запрашивают сведения из реестра недвижимости, подтверждающие права собственности.

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