Россиян защитят от цифрового мошенничества с недвижимостью

Тринадцатого августа в России меняется порядок регистрации сделок с недвижимостью при использовании электронной подписи. Теперь совершать их можно будет исключительно с письменного согласия владельца недвижимости. Новые правила не распространяются на электронную ипотеку, рассказали в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.

Электронная подпись представляет собой уникальный набор символов, созданный с помощью специальной шифровальной программы. С ее помощью можно идентифицировать физическое или юридическое лицо без его личного присутствия.

Электронная подпись призвана упростить взаимодействие с учебными, медицинскими и прочими информационными системами через интернет. Также она предоставляет доступ к порталу Госуслуги и упрощает регистрацию сделок с недвижимостью. К примеру, если электронный документ содержит данные электронной подписи, он считается заверенным. Получить электронную подпись можно в специальных центрах, аккредитованных Минкомсвязи. Сейчас по всей России их насчитывается около 500.

Согласно вступающим в силу поправкам, сделку с применением электронной подписи можно провести только при условии, что собственник заранее уведомит об этом Росреестр. Для этого он должен либо прийти и написать соответствующее заявление, либо направить его по почте. После получения заявления Росреестр в течение пяти дней должен внести соответствующую запись.

"В противном случае, документы о регистрации перехода права собственности, например, в результате купли-продажи объекта недвижимости, поданные в электронном виде и заверенные ЭП, будут возвращены без рассмотрения", - поясняет замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин.

Заявление о возможности проведения регистрационных действий на основании электронных документов, заверенных электронной подписью можно подать как в отношении всех объектов недвижимости, так и в отношении любого из них по отдельности.

Новый закон содержит исключения. Так, уведомлять Россреестр не нужно, если электронная подпись выдана удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты, либо если сделка проводится с участием нотариусов или органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде. В таком случае наличие особой отметки не является обязательным.

Действие нового закона не распространяется на цифровую ипотеку. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, уже существующие цифровые механизмы ипотечного рынка позволяют минимизировать риски мошеннических действий. Кроме того, при оформлении ипотеки кредитная организация самостоятельно подает в электронном виде в Росреестр документы на регистрацию права на объект недвижимости и несет за это ответственность.

Один из пунктов закона вступает только через два с половиной месяца. Речь идет о порядке погашения ранее внесенной в Росреестр записи о возможности регистрации права собственности на основании электронных документов. Убрать ее можно будет также в заявительном порядке по желанию собственника или по решению суда.

Поводом появление подобных новелл стали неоднократные случаи подделки цифровых подписей и мошенничество с недвижимостью. Закон должен минимизировать подобные риски, считают эксперты.

В последнее время в России участились случаи цифровых махинаций с недвижимостью. Мошенники подделывали электронные подписи владельцев квартир, затем через сайты госуслуг совершали сделки с недвижимостью. Настоящие владельцы недвижимости могли даже не знать о том, что подарили или продали свою квартиру.

Широкий резонанс вызвал недавний случай, когда у мужчины украли квартиру в центре Москвы, получив доступ к электронной подписи. Мошенники удаленно подали от его имени документы на регистрацию перехода прав на жилье, в итоге квартира была оформлена на другого человека. Настоящий владелец узнал об этом случайно - заметив, что в платежке за коммунальные услуги указана другая фамилия. Изначально мужчина подумал, что это ошибка. Оказалось, что мошенничество. При этом, пострадавший утверждает, что электронную подпись не оформлял вовсе не оформлял.

Иногда сотрудникам Россреестра удается распознать поддельные документы. Так, например, сотрудники столичного управления Росреестра выявили мошенников при оформлении квартиры, которые пытались через портал госуслуг подать документы о переходе права собственности квартиры. У сотрудников ведомства возникли сомнения в подлинности документов, и они приостановили регистрацию прав. Сторонам сделки были направлены уведомления с просьбой подтвердить волеизъявление на отчуждение объекта недвижимости. Собственницей оказалась 87-летняя бабушка, которая не собиралась продавать свою квартиру и никаких документов не подписывала.

Недавно эксперты ИНКОМ-Недвижимость сообщили об активизации мошенников на вторичном рынке столицы. По их словам, в последнее время к традиционным схемам (подделка документов, липовая покупка квартиры по жилищному сертификату, продажа квартиры с нарушением прав наследования и т д) добавилась новая схема - посредством незаконного получения электронных подписей собственников квартир. Мошенники используют подложные документы, либо взламывают личный кабинет на сайте госуслуг для получения нужной информации.

"Обычно злоумышленники незаконным путем добывают персональные данные граждан, копии их паспортов, затем получают электронные подписи и далее уже могут, например, оформить на ничего подозревающих граждан фирму-однодневку или "подписать" договор займа", - отмечает Владимир Грузднев.

По мнению юриста, новые правила позволят существенно снизить риски таких сделок - поскольку без ведома собственника сделку в электронной форме провести не получится. При этом, необходимо подумать и об усилении контроля за работой удостоверяющих центров, которые выдают электронные подписи, считает эксперт.

Аналогичную позицию выражают и в Кадастровой палате. Следует усилить контроль за работой подобных центров и повысить ответственность за создание и выдачу сертификатов электронной подписи, говорят там. Сейчас уже разрабатываются предложения по доработке дополнительных механизмов аутентификации заявителей при получении электронных госуслуг. Речь, в том числе идет о биометрической идентификации граждан по лицу и голосу. Такие инструменты позволят дополнительно защитить граждан от потенциальных рисков мошенничества.