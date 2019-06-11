Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем

В Госдуму внесен законопроект, который должен защитить россиян от мошенничества с их недвижимостью, совершаемого при помощи электронной подписи.

Поправки в закон "О государственной регистрации недвижимости" внес председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенников.

В последнее время выявились новые схемы мошенничества, когда документы на госрегистрацию прав подаются дистанционно и при этом используется электронная подпись собственника, которой незаконно завладели мошенники.

Если поправки примут, переход права на жилье на основании заявления, поданного в электронной форме, будет возможен, только если собственник заранее уведомил Росресстр о возможности такой формы подачи документов, передает "Интерфакс".

Регистрирующий орган в этом случае проставит в реестре специальную отметку о возможности отчуждения объекта на основании электронного заявления с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Без такой отметки Росреестр не примет к рассмотрению документы, и их вернут заявителю.

Крашенников подчеркнул, что отметка в ЕГРН может быть поставлена только на основании личного заявления владельца недвижимости или его законного представителя, "либо посредством почтового отправления, в котором подлинность подписи заявителя свидетельствуется в нотариальном порядке".

Депутат отметил, что с развитием технологий возможности расширяются не только у добропорядочных граждан, но и у мошенников. Ключ проверки электронной подписи может храниться на флешке, CD и других носителях, и может легко попасть в руки к мошенникам.

Законопроект предоставит собственникам жилья гарантии, что документы о переходе прав не примут без их ведома.

Широкий резонанс вызвал недавний случай, когда у мужчины украли квартиру в центре Москвы, получив доступ к электронной подписи. Мошенники удаленно подали от его имени документы на регистрацию перехода прав на жилье, и квартира была оформлена на другого владельца.