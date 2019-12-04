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Россиян защитят от мошенничества при покупке жилья

4 декабря 2019 г. 218
Фото: www.shutterstock.com

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который направлен на защиту добросовестных покупателей квартир с криминальным прошлом.

Речь идет о ситуациях, когда жилье перепродавалась несколько раз разным покупателям, а человек в итоге оставался без жилья и денег.

Согласно поправкам, добросовестным покупателем считает тот, кто полагался на данные об объекте из государственного реестра, то есть не мог знать о том, что покупает уже проданную квартиру. Оспорить право покупателя недвижимости, ссылаясь на ее покупку у мошенников, можно будет только в суде.

«Истребовать это жилье можно будет в судебном порядке и если в суде будет доказано, что жилье действительно продавал тот, кто не имел права это делать. Тогда законом предоставляется возможность компенсировать стоимость данного жилого помещения либо в соответствии со стоимостью, указанной в законе, то есть кадастровой стоимостью, либо в соответствии с реальной рыночной стоимостью - на выбор гражданина, который лишился приобретенного жилья», - пояснил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, чьи слова приводит пресс-служба. 

 

 

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