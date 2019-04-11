Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома

Не новостройками едины

Правительство готовит меры поддержки строительству частных домов, в том числе, прорабатывается вопрос запуска льготной ипотеки на такие дома. Об этом на днях сообщила газета "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития и Минпромторг, которые выдвинули соответствующие предложения. В министерствах считают, что необходимо создать равные условия по ипотеке как на покупку квартир в новостройках, так и на приобретение частного дома. Для этого рассматривается возможность субсидирования ставок. Сейчас готовятся два варианта. Первый - ипотечная ставка не выше 10%, а сам кредит выдается под залог земельного участка. Второй касается покупки дома в поселке комплексной застройки, ставка также должна не превышать 10%, а в качестве залога рассматривается сам дом.

Программу поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) планируют разработать к 1 июля этого года. В ней также будут участвовать крупнейшие российские банки – Сбербанк, ВТБ, ДОМ.РФ, которые должны разработать пилотные банковские продукты.

Сегодня под строительство частного дома можно получить только потребительский кредит, ипотека в этом секторе почти не используется.

В Минстрое РФ не раз говорили, что ИЖС нуждается в мерах поддержки. В прошлом году на индивидуальные дома пришлось 32 млн кв м из 75,6 млн кв м построенного в России жилья. А к 2024 году ежегодный объем ввода по ИЖС должен составлять 40 млн кв м. Несмотря на столь внушительные объемы, сегодня этот сектор практически никак не охвачен жилищным кредитованием. По оценкам министерства, объем ипотеки на частные дома составляет всего 1%.

"Мы ИЖС будем стимулировать, потому что в большинстве регионов не имеет смысла строить многоквартирные дома", - говорил замминистра Никита Стасишин. В некоторых регионах частное строительство домов может достигать 80-90%.

Сейчас частное жилье, как правило, строится хозяйственным способом, но если строить дома индустриальным способом и разработать правильный продукт по аналогии с ипотекой на квартиры в новостройках, то это направление получит серьезное развитие, считает замминистра.

Поддержать индивидуальное жилищное строительство призвал и президент России Владимир Путин. "Необходимо дать возможность семье не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле. Правительство и ЦБ должны разработать удобные, и главное, доступные финансовые инструменты для поддержки ИЖС, поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой", - говорил президент в послании Федеральному Собранию.

В начале апреля вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что кабмин принял решение о разработке отдельной программы развития и поддержки индивидуального жилищного строительства.

Ипотеки нет, но будет

Мер поддержки у индивидуального строительства на сегодняшний день, кроме обычных потребительских кредитов, не существует. Причем потребительские кредиты даются только на построенные объекты, говорит президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства Елена Николаева.

"Это означает, что если семья решила построить на своем участке дом или танунхаус, то у нее должно быть полная сумма на строительство этого объекта. В наше время большая роскошь", - отмечает она.

Банки, как правило, неохотно выдают кредиты под индивидуальное жилищное строительство, поскольку риски в этом сегменте выше по сравнению со стандартной ипотекой из-за отсутствия ликвидного залога, поясняет младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. "Соответственно и предлагаемые кредитными организациями условия для заемщика хуже: более высокая ставка и больший первоначальный взнос", - говорит Екатерина Щурихина.

Зачастую такая недвижимость приобретается как дополнительное жилье, и в случае возникновения сложностей заемщики не предпринимают таких же усилий как в случае с единственным жильем, добавляет заместитель председателя правления банка "ДельтаКредит" Денис Ковалев. В этой связи для компенсации риска банки закладывают в условия ипотечных программ повышенные требования к первоначальному взносу и больший размер процентных ставок, говорит он.

Ипотеку можно рассмотреть при покупке готового дома, но и здесь существует проблема – практически всегда идет уценка дома, который и выступает залогом, продолжает Елена Николаева. Сейчас нет четкой законодательной базы по управлению малоэтажными поселками. Это дает возможность банкам занижать стоимость домов по сравнению с квартирой в новостройке, ссылаясь на то, что дома непонятным образом эксплуатируются.

Изменить ситуацию могло бы создания рынка стандартных индивидуальных жилых домов, включающих требования к коммуникациям и инфраструктуры, и появление доступной ипотеки, говорят эксперты. Тем более, что наработки в этой области уже есть.

Мы делали пилотный проект в Оренбургской области, где поэтапно проработали с банком возможность выдачи ипотеки сначала под залог земельного участка, потом под построенную часть, а когда дом достраивался, оформлялся обычный ипотечный кредит, отмечает Елена Николаева. Поэтому такая конструкция возможна, но чтобы она заработала необходимо принять соответствующие стандарты, которые позволили бы предложить такой ипотечный продукт всем банкам, и делаться это должно на уровне государства. В этом заинтересованы и застройщики малоэтажных домов, и поставщики оборудования для эксплуатации таких домов.

Импульс к развитию

Само появление ипотеки в секторе ИЖС даст ему мощный импульс развития. "Расширение доступности кредитной поддержки в этом сегменте будет востребовано населением и приведет к росту объема вводимых жилых площадей", - считает Екатерина Щурихина. По мнению эксперта, само увеличение объемов ИЖС может быть основной причиной предложенных изменений, поскольку ввод жилья в многоквартирных домах по итогам текущего года с высокой вероятностью сократится из-за перехода на новую модель.

Льготная ипотека на частные дома приведет к развитию загородного рынка, отмечает руководитель аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

Сейчас проблем на загородном рынке немало: здесь нет крупных застройщиков, сам по себе рынок достаточно разрозненный. Но ипотека один из основных факторов, которые сейчас сдерживает загородный рынок. Если введут дешевую ипотеку, то появится спрос. Если придет покупатель, начнутся развиваться не только существующие проекты, но и новые, и девелоперы вернуться к загородному строительству.

"Если предположить, что появиться ипотека на частные дома, то, безусловно, рынок резко вырастет - пропорционально тому росту, который наблюдался в 2018 году на рынке новостроек", - считает эксперт.

В Национальном агентстве малоэтажного и коттеджного строительства считают, что предложенные меры поддержки дадут мощный импульс развития жилищного строительства. Тем более, что раньше более 50% жилья вводимого в стране было индивидуальным. Однако, к самому вопросу нужно подойти комплексно: помимо строительства частных домов, должна развиваться вся необходимая инфраструктура: школы, детсады, больницы, дороги, строительство сетей.

Сами банки программу по кредитованию индивидуального строительства поддерживают, и готовы принять участие в ее разработке. Развитие этого сектора требует особого внимания и государственной поддержки, заявили пресс-службе банка ВТБ.

В Сбербанк сообщили, что банк участвует в консультациях по развитию сегмента ИЖС. "На данный момент у Сбербанка уже есть ипотечный продукт на индивидуальное строительство жилого дома. Об изменениях продукта или запуске нового мы сообщим по факту его запуска", - рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Сниженные ставки для стандартизированных объектов смогут послужить стимулом для активизации кредитования в сегменте ИЖС, считает заместитель председателя правления банка "ДельтаКредит". Однако, их влияние ограничено: многие покупатели выбирают индивидуальные дома именно из-за возможности составить и реализовать индивидуальный, а не типовой проект.

"Одним из вариантов стимулирования могут быть особые условия для отдельных категорий потенциальных заемщиков, приобретающих или строящих дом, для которых данная недвижимость будет единственным жильем, в частности для многодетных семей", - полагает Денис Ковалев. Это будет повышать ответственность заемщиков при погашении кредитов и, соответственно, упрощать требования банков.

Ранее сообщалось, что правительство намерено развивать деревянное строительство домов и тоже готовит пакет мер поддержки, в том числе, с помощью ипотеки.