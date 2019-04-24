Россиянам хотят разрешить временную регистрацию в апартаментах

Просто приравнять апартаменты к жилью нельзя, так как строительство апартаментов подчинено другим требованиям, считают в ГД.

В Госдуме сейчас разрабатывается законопроект, который разрешит россиянам временную регистрацию в апартаментах. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Ранее сообщалось, что покупателям апартаментов планируют дать те же гарантии, что и покупателям обычных квартир. Сейчас апартаменты не защищены долевым законодательством, и их покупатели несут риски сами.

Просто приравнять апартаменты к жилью нельзя, так как строительство апартаментов подчинено другим требованиям. Поэтому апартаменты предлагается признать пригодными для временного проживания.

Получение временной регистрации упростит людям жизнь во многих сферах: поможет при трудоустройстве на работу, оформлении документов и кредитов, устроить ребенка в детский сад, сообщает "Российская газета".

Сейчас апартаменты относятся к коммерческой недвижимости, в них нельзя зарегистрироваться, коммунальные платежи в них, как правило, выше. Минстрой уже разрабатывал законопроект, который позволял регистрироваться в этом формате недвижимости. Но осенью прошлого года Госдума отказалась рассматривать вопрос о жилом статусе апартаментов.