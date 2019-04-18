Россиянам посоветовали покупать хрущевки, чтобы меньше платить за ЖКХ

Чтобы свести к минимум расходы на жилищно-коммунальные услуги, следует жить в хрущевках.

Эксперты компании "Талан" проанализировали данные по коммунальным расходам россиян. Выяснилось, что сумма в квитанциях для квартир примерно одной и той же площади может различаться на 50 процентов и более.

Оплата ЖКХ зависит от типа дома, его состояния и степени благоустройства. Отсутствие лифтов и мусоропроводов сэкономить 10-15% оплаты, а квартира в газифицированном доме окажется в некоторых случаях на 15% дороже, чем в доме с электрическими плитами.

Жители первых этажей могут получить скидку в 5-10% по решению управляющей компании.

В итоге самый бюджетный вариант с точки зрения оплаты ЖКХ: хрущевка на первом этаже с электрической плитой и без мусоропровода.