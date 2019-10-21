Россиянам продали квартиры в доме с дырявой крышей и грибком

В городе Кохма Ивановской области людям продали квартиры в доме с серьезными недоделками. Общественные активисты готовят обращения в прокуратуру и Следственный комитет.

Активисты считают, что в действиях застройщика, реализовавшего жилье с весомыми недостатками, могут быть признаки мошенничества. В доме, где уже живут люди, нет гидроветроизоляции, протекает крыша, в подвале стоит вода, а на стенах – грибок, пишет новостной портал Иванова Кстати.News. Кроме того, к дому невозможно подъехать -слишком узкая дорога.

С просьбой привести дом и дорогу в порядок жители неоднократно обращались и к застройщику, и к городской администрации, но безрезультатно. Суд, между тем, обязал застройщика исправить недоделки, но тот решение суда так и не исполнил.

На похожие проблемы жалуются и жители соседних домов. Общественные активисты указывают, что город принял целый микрорайон с некачественным жильем.