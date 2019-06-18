Россиянам разрешили оформлять излишки земли

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам оформлять излишки используемой земли. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в законы "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации недвижимости". Его задача – упростить проведение комплексных кадастровых работ.

Согласно поправкам, если при проведении комплексных кадастровых работ выяснится, что владелец земельного участка использует больше земли, чем по документам, он сможет оформить излишки земли в собственность.

Сам комплексные кадастровые работы позволяют выявить и устранить многочисленные случаи пересечения границ и самозахвата земель, а также реестровые ошибки – наиболее распространенную причину, по которой садоводы не могут поставить на кадастровый учет личные участки и земли общего пользования, рассказывает замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

По ее мнению, упрощение процедуры проведения комплексных кадастровых работ в целом благотворно скажется на положении собственников земельных участков.

Также правообладатели земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (которые в соответствии с законом о регистрации считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в ЕГРН) получают право предоставить имеющиеся у них материалы и документы кадастровым инженерам для внесения сведений об их объектах в госреестр. Это позволит сократить количество земельных споров и защитить права собственников, отмечает Марина Семенова.