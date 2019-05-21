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Россияне активно раскупают квартиры за 1,5 миллиона рублей

21 мая 2019 г. 460
Фото: © shutterstock.com

За последний год стоимость квартир в новостройках выросла в 34 крупных российских городах.

В среднем цена квадратного метра первичного жилья выросла на 9%, говорится в сообщении Аналитического центра ЦИАН.  Наиболее активно россияне раскупали квартиры стоимостью до 1,5 миллиона рублей, в итоге их доля в общем объеме снизилась на 5%.

Быстрее всего растут цены в Пскове, Саратове и Ульяновске – там новостройки за год подорожали на 21-22%.

Также значительное подорожание отмечено в Казани (+20% за год), Уфе (+17% за год) и Красноярске (+16% за год).

Подешевело первичное жилье в Ростове-на-Дону, Туле и Обнинске – цены снизились более чем на 3%.

Самые дорогие новостройки (за исключением Москвы и Петербурга) в Сочи – квадратный метр в курортном городе стоит в среднем 126,7 тысячи рублей. Самые дешевые – в Брянске: 37,2 тысячи рублей за квадрат.  

В целом средняя цена квадратного метра новостроек в крупных городах России в мае 2019 года составила 55,5 тысячи рублей.

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