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Россияне больше не хотят звонить при покупке недвижимости

27 ноября 2019 г. 237
Фото: © shutterstock.com

При покупке недвижимости россияне все чаще предпочитают звонкам общение с интернет-консультантами.

Еще два года назад половина обращений приходилась на телефонные звонки, теперь же лишь 30 покупателей из 100 предпочитают этот канал связи, говорится в исследовании компании KASKAD Недвижимость.

Вместе с падением доли звонков в общей массе обращений растет популярность онлайн-консультантов, когда люди получают нужную информацию при общении в чате на сайте.  

При этом относительно стабильной остается доля тех, кто приезжает в офис продаж без удаленной консультации, отмечается в сообщении.

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