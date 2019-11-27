Россияне больше не хотят звонить при покупке недвижимости

При покупке недвижимости россияне все чаще предпочитают звонкам общение с интернет-консультантами.

Еще два года назад половина обращений приходилась на телефонные звонки, теперь же лишь 30 покупателей из 100 предпочитают этот канал связи, говорится в исследовании компании KASKAD Недвижимость.

Вместе с падением доли звонков в общей массе обращений растет популярность онлайн-консультантов, когда люди получают нужную информацию при общении в чате на сайте.

При этом относительно стабильной остается доля тех, кто приезжает в офис продаж без удаленной консультации, отмечается в сообщении.