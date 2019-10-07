Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеРоссияне готовы рожать детей, если государство поможет с жильем

Россияне готовы рожать детей, если государство поможет с жильем

7 октября 2019 г. 195
Фото: © shutterstock.com

Треть россиян готовы завести ребенка, если государство обеспечит их жильем.

Более 43% россиян считают помощь государства с приобретением жилья ключевым фактором при принятии решения о рождении ребенка, а 33% готовы завести ребенка, если государство обеспечит их жильем. Таковы результаты опроса, проведенного порталом Дети.Mail.ru.

Решающими факторами при принятии решения о рождении ребенка признаны также увеличение детских пособий и возможность бесплатно пользоваться услугами няни.

При этом 52% опрошенных не знают о программах поддержки семей, реализуемых в регионах, а 27% отметили неэффективность господдержки.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>